Tuttosport – Plusvalenze Juventus, cosa dice la carta tra Figc e Covisoc

TORINO – Da nascosta a pubblica nel giro di minuti, la carta richiesta dalla difesa Juventus è ora nelle mani degli avvocati. Un documento di sei pagine, vergato da Chiné in risposta a una nota Covisoc del 31 marzo 2021. Una lettera della procura federale che contiene chiarimenti interpretativi sulle Plusvalenze e sulla definizione di "fittizie" e di "sistema" dove il nome dei bianconeri non viene mai nominato.

carta Covisoc e l'assenza di "notizia di reato"

Il procuratore federale Giuseppe Chiné scriveva il 14 aprile 2021: "Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dalle quali questa Procura non può prescindere nell'esercizio delle proprie prerogative inquirenti e requirenti, è evidente ...

