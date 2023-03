Tutto tranquillo sul fronte hooligan? (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar – Quante volte avete sentito parlare giornalisti, politici, signori del calcio, Tuttologi del nulla e opinionisti vari di “modello inglese” per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico di una partita? Probabilmente molte, troppe volte… Insomma, quel modello per il quale vi fanno credere che Oltremanica negli stadi sia Tutto rose e fiori e che i tifosi delle opposte fazioni vadano allo stadio abbracciati e scambiandosi reciproci complimenti. Un posto idilliaco che ha fatto scrivere a Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera, che in Italia non si investe nel calcio perché, a differenza degli inglesi, noi abbiamo gli ultras brutti e cattivi. Ma le cose stanno veramente così? Proveremo ad analizzarlo in questo pezzo. Il fenomeno hooligan non se n’è mai andato Ovviamente la domanda era retorica: no, le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar – Quante volte avete sentito parlare giornalisti, politici, signori del calcio,logi del nulla e opinionisti vari di “modello inglese” per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico di una partita? Probabilmente molte, troppe volte… Insomma, quel modello per il quale vi fanno credere che Oltremanica negli stadi siarose e fiori e che i tifosi delle opposte fazioni vadano allo stadio abbracciati e scambiandosi reciproci complimenti. Un posto idilliaco che ha fatto scrivere a Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera, che in Italia non si investe nel calcio perché, a differenza degli inglesi, noi abbiamo gli ultras brutti e cattivi. Ma le cose stanno veramente così? Proveremo ad analizzarlo in questo pezzo. Il fenomenonon se n’è mai andato Ovviamente la domanda era retorica: no, le ...

