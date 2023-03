(Di sabato 11 marzo 2023) FERRARA - Il Ducato di Ferrara gli va stretto, ma non rinnega la scelta fatta per l'amico Daniele De Rossi. Radjaè tornato agli onori delle cronache dopo un'intervista di Walter Sabatini, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : Tutto Nainggolan: 'Il mio folle capodanno, i 20 shottini a sera e il mio rapporto con la Juve'… - sportli26181512 : Tutto #Nainggolan: 'Il mio folle capodanno, i 20 shottinini a sera e il mio rapporto con la Juve': Il centrocampist… - Tutto_CalcioNew : #Nainggolan: 'Posso bere anche 20 drink ma poi vado in campo lo stesso' #tuttocalcionews #calcio - RiccardoLuppino : @soralhellas @scollo84 @marcopav10 Vale 10 nainggolan ha fatto la differenza al Liverpool vincendo tutto ben più di… - TychoBrahe29 : @augustociardi75 Tutto giusto Augusto. Io so anni che lo dico, ricordo che Nainggolan mi bloccò su Twitter perché d… -

FERRARA - Il Ducato di Ferrara gli va stretto, ma non rinnega la scelta fatta per l'amico Daniele De Rossi. Radjaè tornato agli onori delle cronache dopo un'intervista di Walter Sabatini, in cui l'ex diesse della Roma lo bacchetta bonariamente. E lui, il Ninja, non si tira indietro e risponde all'ex ...I video da ubriacoricorda le "cavolate" che ha fatto nella sua carriera: "A Roma arrivavo in ritardo, ci sono stati video in cui di sera ero poco lucido e poi quel famoso Capodanno a casa ......diper rientrare il prima possibile, volevo farlo questa domenica, ma c'è una piccola lesione e dobbiamo essere cauti: preferisco giocarne altre otto, quindi devo stare bene".non ...

Tutto l'alcool di Nainggolan: «Posso bere anche 20 drink, ma poi in ... Open

Il centrocampista della Spal replica a Walter Sabatini, rinnova l’affetto per Totti e lancia una stilettata ai bianconeri ...Il centrocampista della Spal si racconta: «Sono nato povero e ho sofferto, adesso voglio essere felice. Scelgo di essere uomo oltre che calciatore. Conte Non mi volle, ma fu onesto e me lo disse. La ...