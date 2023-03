Tutto l’alcool di Nainggolan: «Posso bere anche 20 drink, ma poi in campo vado a 3000» (Di sabato 11 marzo 2023) Radja Nainggolan, 34 anni, ha giocato e gioca in Italia da anni. E da anni è inseguito dalla sua cattiva fama. Ovvero quella di un calciatore che non fa vita da atleta. E che beve troppo. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera però il giocatore della Spal che in Italia ha militato in Piacenza, Cagliari, Roma e Inter dice che non è vero che l’alcool influenza le sue prestazioni. Anzi, è il contrario: «La natura mi ha fatto un dono: ho un fisico che non ha mai risentito delle cavolate che ho fatto. Certo a 20 anni esci tutte le sere, adesso magari di serate ne faccio due-tre, se mi va. Ma non rinuncio a vivere. Posso anche bere un po’ la sera, l’importante è poi andare in campo a tremila. Si racconta che creavo problemi negli spogliatoi, ma da Piacenza, al Cagliari, ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Radja, 34 anni, ha giocato e gioca in Italia da anni. E da anni è inseguito dalla sua cattiva fama. Ovvero quella di un calciatore che non fa vita da atleta. E che beve troppo. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera però il giocatore della Spal che in Italia ha militato in Piacenza, Cagliari, Roma e Inter dice che non è vero cheinfluenza le sue prestazioni. Anzi, è il contrario: «La natura mi ha fatto un dono: ho un fisico che non ha mai risentito delle cavolate che ho fatto. Certo a 20 anni esci tutte le sere, adesso magari di serate ne faccio due-tre, se mi va. Ma non rinuncio a vivere.un po’ la sera, l’importante è poi andare ina tremila. Si racconta che creavo problemi negli spogliatoi, ma da Piacenza, al Cagliari, ...

