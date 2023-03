"Tutti morti": gelo in studio, la frase in faccia alla Goggi che scatena il caos (Di sabato 11 marzo 2023) Ad accompagnare Loretta Goggi nel suo ritorno in tv da protagonista sono stati i comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. I due hanno affiancato l'artista durante Benedetta Primavera su Rai 1. La coppia comica ha fatto irruzione sul palco ricordando i tanti bravissimi colleghi di Loretta che non ci sono più. Hanno citato i grandi della tv. E poi Luca ha chiesto: “Cosa hanno in comune questi grandi del piccolo schermo? Sono Tutti…”. E Paolo: “morti!”. Loretta Goggi, allora, si è mostrata subito sconsolata: “Non cominciamo così però eh!”. Nel corso del suo programma, la Goggi si è divertita poi a fare delle imitazioni. È stata proprio lei, tra l'altro, la prima imitatrice femminile della tv italiana. Dopo aver proposto una simpatica versione della premier Giorgia Meloni, Loretta ha scherzato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Ad accompagnare Lorettanel suo ritorno in tv da protagonista sono stati i comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. I due hanno affiancato l'artista durante Benedetta Primavera su Rai 1. La coppia comica ha fatto irruzione sul palco ricordando i tanti bravissimi colleghi di Loretta che non ci sono più. Hanno citato i grandi della tv. E poi Luca ha chiesto: “Cosa hanno in comune questi grandi del piccolo schermo? Sono…”. E Paolo: “!”. Loretta, allora, si è mostrata subito sconsolata: “Non cominciamo così però eh!”. Nel corso del suo programma, lasi è divertita poi a fare delle imitazioni. È stata proprio lei, tra l'altro, la prima imitatrice femminile della tv italiana. Dopo aver proposto una simpatica versione della premier Giorgia Meloni, Loretta ha scherzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Non si contano più i casi come questo, ma invece di assuefarci al macabro annuncio quotidiano o peggio ancora ralle… - giammarcosicuro : Qui a #Zaporizhzhia si aggiorna il conto delle vittime per l’attacco missilistico della notte scorsa. I vigili del… - SusannaCeccardi : La campagna di odio della sinistra che specula sui morti per attaccare il Ministro Piantedosi è vergognosa e smenti… - Pierannazero : @FratellidItalia Fallimento totale, sbarchi triplicati...dei morti, è sotto gli occhi di tutti. Manica di incapaci… - faradson : @RaiNews Ma pensa piuttosto a come fermare la guerra e a porre fine a tutti questi morti!! -