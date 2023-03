Turismo: Roma (+4%), Napoli (+5%) e Firenze (+3%) le città italiane preferite dagli stranieri a Pasqua (Di sabato 11 marzo 2023) Le città italiane preferite dai turisti stranieri per Pasqua? Ammettendo risposte multiple, spiccano le città d’arte, trainate da Roma con il 75% delle preferenze (+4%), Napoli con il 68% (+5%) e Firenze con il 67% (-3%). Seguono poi Milano (55%), Venezia (54%) e Pisa (48%). A fornire i dati gli specialisti di Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che per analizzare questi trend ha commissionato all’Ircm uno studio realizzato su un campione di 4 mila viaggiatori internazionali di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. “Tra i Paesi extra-Ue dal quale maggiormente partiranno i turisti per venire in Italia, sul podio si collocano gli Stati Uniti con il 29% della propensione ad ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) Ledai turistiper? Ammettendo risposte multiple, spiccano led’arte, trainate dacon il 75% delle preferenze (+4%),con il 68% (+5%) econ il 67% (-3%). Seguono poi Milano (55%), Venezia (54%) e Pisa (48%). A fornire i dati gli specialisti di Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che per analizzare questi trend ha commissionato all’Ircm uno studio realizzato su un campione di 4 mila viaggiatori internazionali di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. “Tra i Paesi extra-Ue dal quale maggiormente partiranno i turisti per venire in Italia, sul podio si collocano gli Stati Uniti con il 29% della propensione ad ...

