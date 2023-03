Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Turci: '@mmseize fortissimo, è sempre molto attivo nell'azione' | #News - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - RadioRossonera : 'Maignan è fortissimo, riduttivo chiamarlo portiere... è un giocatore aggiunto, oltre ad essere un valore aggiunto'… - ciaccia_giacomo : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Turci: 'Maignan è fortissimo, riduttivo chiamarlo portiere. E' un giocatore aggiunto' - milansette : TMW Radio - sportli26181512 : TMW Radio - Turci: 'Maignan è fortissimo, riduttivo chiamarlo portiere. E' un giocatore aggiunto': L'ex portiere Lu… -

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi, ex portiere ed ex preparatore dei portieri della Cremonese (tra le altre): 'Non mi aspetto ... Meret come...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi, ex portiere ed ex preparatore dei portieri della Cremonese (tra le altre): 'Non mi aspetto ... Meret come...

Turci: “Maignan fortissimo, è sempre molto attivo nell’azione” | News Pianeta Milan

L’ex portiere Luigi Turci a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di vari temi elogiando anche Maignan L’ex portiere Luigi Turci a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di vari ...L'ex portiere Luigi Turci a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di giornata. Milan, Maignan il più forte portiere della storia del ...