Turchia | Zaniolo subito a segno | Galatasaray vince

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Zaniolo entra e segna. Il Galatasaray vince. E Mancini può sorridere #Turchia - tuttosport : ?? Esordio da sogno per #Zaniolo in Turchia ?? Entra e regala la vittoria al #Galatasaray! - DAZN_IT : Prima gioia in Turchia per Zaniolo ???? Gol decisivo e 3?? punti ? #DAZN - HARUNEFE19 : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo entra e segna. Il Galatasaray vince. E Mancini può sorridere #Turchia - HalilDemirbas19 : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo entra e segna. Il Galatasaray vince. E Mancini può sorridere #Turchia -

Nella partita contro il Kasimpasa,non ha fatto parte della formazione iniziale ma ad inizio ripresa l'allenatore del 'Gala', Okan Buruk, lo ha mandato in campo al posto di Akgun. E all'11' ...ISTANBUL () - Al debutto in un match ufficiale con la maglia del Galatasaray , lascia subito il segno Nicolò, che firma il gol decisivo nel match con il Kasimpasa , valido per la 24ª ...1 Dopo soli undici minuti, Nicolòha messo a segno la sua prima rete in campionato inall'esordio in Super Lig. L'ex attaccante della Roma ha siglato l'1 - 0 del Galatasaray contro il Kasimpasa . GOL - L'italiano si è ...

Zaniolo subito decisivo in Turchia: entra, segna e il Galatasaray vince La Gazzetta dello Sport

Dopo quello in amichevole arriva anche il primo gol in una gara ufficiale per Nicolò Zaniolo con la maglia del Galatasaray. Il 27 febbraio l’ex Roma aveva messo il timbro nel successo per 4-2 sull’Ala ...Nicolò Zaniolo subito decisivo in Turchia: l’ex centrocampista della Roma ha segnato la rete nella vittoria nel match del Galatasaray contro il Kasimpasa, valido per la 24esima giornata del campionato ...