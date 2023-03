Tumore Carolyn Smith, è tornato per la terza volta: come sta (VIDEO) (Di sabato 11 marzo 2023) Ospite del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1, Carolyn Smith ha annunciato che il Tumore è tornato per la terza volta. Questo momento lo sta vivendo in modo diverso rispetto al passato; la speranza di guarire per sempre rimane viva: "Questa volta è stata leggermente diversa dalle altre due, forse ho la coscienza di quello che sto facendo, mi hanno già avvisato che con questo farmaco cadranno i capelli. Provavo dispiacere, sto aspettando le bellissime parole 'è finito qua', spero che questo farmaco faccia per me". A causa del ritorno dell'intruso la giudice di Ballando con le Stelle ha rasato di nuovo i capelli. L'ex ballerina è fortemente convinta che la positività abbia un ruolo fondamentale nel vincere questa battaglia. In passato aveva dichiarato: "Se ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 marzo 2023) Ospite del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1,ha annunciato che ilper la. Questo momento lo sta vivendo in modo diverso rispetto al passato; la speranza di guarire per sempre rimane viva: "Questaè stata leggermente diversa dalle altre due, forse ho la coscienza di quello che sto facendo, mi hanno già avvisato che con questo farmaco cadranno i capelli. Provavo dispiacere, sto aspettando le bellissime parole 'è finito qua', spero che questo farmaco faccia per me". A causa del ritorno dell'intruso la giudice di Ballando con le Stelle ha rasato di nuovo i capelli. L'ex ballerina è fortemente convinta che la positività abbia un ruolo fondamentale nel vincere questa battaglia. In passato aveva dichiarato: "Se ...

