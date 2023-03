TS – la Figc ricorre al Consiglio di Stato (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 01:36:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: TORINO – Per la Juventus continua la partita del caso Plusvalenze e a tenere banco è la carta segreta la “nota 10940” del 14 aprile 2021: un carteggio tra Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) e Procura Federale. Dopo la sentenza favorevole del Tar del Lazio ottenuta dai legali di Federico Cherubini e Fabio Paratici, che permette l’accesso al carteggio che entro lunedì prossimo (settimo giorno dalla pronuncia della sentenza) la Covisoc dovrà consegnare, nella serata di venerdì è Stato notificato il ricorso al Consiglio di Stato fatto dall’avvocato Giancarlo Viglione a nome del presidente Figc Gabriele Gravina, in merito proprio alla sentenza del Tar, per contestare la violazione della pregiudiziale sportiva, secondo cui il ricorso al ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 01:36:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: TORINO – Per la Juventus continua la partita del caso Plusvalenze e a tenere banco è la carta segreta la “nota 10940” del 14 aprile 2021: un carteggio tra Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) e Procura Federale. Dopo la sentenza favorevole del Tar del Lazio ottenuta dai legali di Federico Cherubini e Fabio Paratici, che permette l’accesso al carteggio che entro lunedì prossimo (settimo giorno dalla pronuncia della sentenza) la Covisoc dovrà consegnare, nella serata di venerdì ènotificato il ricorso aldifatto dall’avvocato Giancarlo Viglione a nome del presidenteGabriele Gravina, in merito proprio alla sentenza del Tar, per contestare la violazione della pregiudiziale sportiva, secondo cui il ricorso al ...

