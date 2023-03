Trovata una bimba: è la 74ma vittima del naufragio di Cutro. Nello Jonio nuovi soccorsi (Di sabato 11 marzo 2023) Il corpo restituito dal mare: aveva 5 o 6 anni. Al largo di Crotone altre centinaia di migranti in arrivo su due barconi. E a Reggio Calabria sbarcano i 584 salvato dalla nave Dattilo Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 marzo 2023) Il corpo restituito dal mare: aveva 5 o 6 anni. Al largo di Crotone altre centinaia di migranti in arrivo su due barconi. E a Reggio Calabria sbarcano i 584 salvato dalla nave Dattilo

