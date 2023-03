Treni, guasto ad Agropoli oggi: ritardi fino 200 minuti (Di sabato 11 marzo 2023) Un guasto elettrico all'altezza di Agropoli ha mandato in tilt le Fs e reso ai passeggeri i viaggi interminabili.Il bilancio alle 14.35 quando il guasto era già stato riparato... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 marzo 2023) Unelettrico all'altezza diha mandato in tilt le Fs e reso ai passeggeri i viaggi interminabili.Il bilancio alle 14.35 quando ilera già stato riparato...

L'odissea ferroviaria di Angelo Bonelli da Napoli a Cosenza Arrivati alla stazione di Battipaglia il capotreno ci comunica che c'è un guasto e che non sa ... Da cittadino che usa sempre i treni e i mezzi pubblici trovo intollerabile l'assenza d'investimenti sul ... Guasto sulla linea Salerno - Paola: treni in forte ritardo, disagi alla stazione Caos e disagi, questa mattina, alla stazione ferroviaria di Salerno per la circolazione dei treni è fortemente rallentata dalle ore 8:20 per un guasto alla linea Salerno - Paola . Treni in ritardo I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali - comunica Trenitalia - possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minut i; i treni ... Treni, guasto ad Agropoli oggi: ritardi fino 200 minuti Un guasto elettrico all'altezza di Agropoli ha mandato in tilt le Fs e reso ai passeggeri i viaggi interminabili. Il bilancio alle 14.35 quando il guasto era già stato ... Treni, guasto ad Agropoli: ritardi dei treni fino 200 minuti Il bilancio alle 14.35 quando il guasto era già stato riparato (l'inconveniente tecnico è avvenuto poco prima delle 7 del mattino) è di 11 treni dell'Av e 8 Intercity con trallentamenti da 50 a 230 ...