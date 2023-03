(Di sabato 11 marzo 2023) Sono 13 le persone ferite in seguito alle scosse diregistrate nella zona di Umbertide giovedì scorso. Tutti a causa ditroppo precipitose per la paura delle scosse. "non da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione In #Pakistan, dieci agenti di sicurezza sono stati uccisi e almeno altri tredi… -

Sono 13 le persone ferite in seguito alle scosse di terremoto registrate nella zona di Umbertide giovedì scorso. Tutti a causa di fughe troppo precipitose per la paura delle scosse. "non da crollo ma da panico", li ha definiti Stefano Nodessi, responsabile per la Regione del Governo del territorio, facendo il punto della situazione con l'ANSA. Nessuno quindi è rimasto ...anche due agenti israeliani dell'unità speciale Yamam. Nello stesso momento le forze ...sono gli israeliani uccisi dai palestinesi nello stesso periodo. Numeri che segnano quello in ...gli attacchi lanciati dalle forze armate ucraine, l'aviazione ha colpito un complesso ... 'Mosca perde 5 - 7 volte più soldati di noi, contano circa 40 mila tra morti ein sette mesi a ...

Tredici feriti per fughe 'da panico' durante il terremoto Euronews Italiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Venerdì 10 marzo due ragazzi di tredici e sedici anni sono andati a cena in un ristorante ... È dovuta intervenire la polizia per sedare la lette e due ambulanze per soccorrere i feriti. Tentando di ...