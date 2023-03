Tre persone con un cane in difficoltà ai laghi Gemelli, portati in salvo dall’elisoccorso (Di sabato 11 marzo 2023) Nella pomeriggio di sabato 11 marzo l’equipaggio del Drago 150 dei Vigili del fuoco ha effettuato un intervento di soccorso nella zona dei laghi Gemelli, in un’area sopra il comune di Branzi in Valle Brembana a 2.300 metri di quota. Tre persone ed un cane durante un’escursione in alta montagna si sono trovate in difficoltà ed hanno lanciato una richiesta di aiuto. Richiesta accolta dall’equipaggio del Drago 150, un AW139 con personale elisoccorritore decollato da Malpensa, ha prima individuato le persone ed il cane e poi li ha recuperati tramite il verricello con l’aiuto degli elisoccorritori. Le tre persone sono state portate a valle, dove ad attenderli c’era la squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno. Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Nella pomeriggio di sabato 11 marzo l’equipaggio del Drago 150 dei Vigili del fuoco ha effettuato un intervento di soccorso nella zona dei, in un’area sopra il comune di Branzi in Valle Brembana a 2.300 metri di quota. Treed undurante un’escursione in alta montagna si sono trovate ined hanno lanciato una richiesta di aiuto. Richiesta accolta dall’equipaggio del Drago 150, un AW139 con personale elisoccorritore decollato da Malpensa, ha prima individuato leed ile poi li ha recuperati tramite il verricello con l’aiuto degli elisoccorritori. Le tresono state portate a valle, dove ad attenderli c’era la squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno.

