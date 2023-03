Travolse e uccise due donne al casello dell’A4, nel 2016 era stato giudicato “incapace di intendere e volere”. E “48 ore prima dello schianto aveva avuto un’altra crisi” (Di sabato 11 marzo 2023) I suoi percorsi di cura presso i Centri psicosociali sono iniziati nel 1995, poi nel 2015 l’imputazione per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Quindi, nel 2016, un Tribunale lo ritenne incapace di intendere e volere in quanto affetto da “totale vizio di mente“. Eppure nel 2018 è riuscito ad ottenere la patente di guida, convertendo la sua patente marocchina in quella italiana presso la Motorizzazione civile di Pavia. Ed è stato così che il 18 febbraio scorso si è messo alla guida in evidente stato di alterazione dopo aver assunto benzodiazepine e cannabis ed è piombato a 150 chilometri orari contro l’auto a bordo della quale viaggiavano Laura Amato e Claudia Turconi, travolgendo e uccidendo le due donne di 54 e 59 anni che erano intente a pagare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) I suoi percorsi di cura presso i Centri psicosociali sono iniziati nel 1995, poi nel 2015 l’imputazione per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Quindi, nel, un Tribunale lo ritennediin quanto affetto da “totale vizio di mente“. Eppure nel 2018 è riuscito ad ottenere la patente di guida, convertendo la sua patente marocchina in quella italiana presso la Motorizzazione civile di Pavia. Ed ècosì che il 18 febbraio scorso si è messo alla guida in evidentedi alterazione dopo aver assunto benzodiazepine e cannabis ed è piombato a 150 chilometri orari contro l’auto a bordo della quale viaggiavano Laura Amato e Claudia Turconi, travolgendo e uccidendo le duedi 54 e 59 anni che erano intente a pagare ...

