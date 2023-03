Travolge e uccide un 30enne in monopattino, il pirata della strada è recidivo: quattro anni fa aveva ferito allo stesso incrocio un pedone (Di sabato 11 marzo 2023) Già quattro anni fa, proprio allo stesso incrocio, in via Lope de Vega, nel quartiere Barona, alla periferia sud di Milano, aveva ferito un pedone dopo esser andato a sbattere contro un’altra auto. E anche quel giorno – era la fine del 2019 -, dopo lo schianto, si era allontanato senza prestare soccorso. Non solo: neanche un anno dopo era stato sorpreso al volante ubriaco e così nel 2022 gli era stata ritirata la patente. È recidivo il pirata della strada 29enne che nella notte di venerdì 10 marzo ha travolto e ucciso un uomo di 33 anni che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico. L’uomo – originario di Palermo e residente a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Giàfa, proprio, in via Lope de Vega, nel quartiere Barona, alla periferia sud di Milano,undopo esser andato a sbattere contro un’altra auto. E anche quel giorno – era la fine del 2019 -, dopo lo schianto, si erantanato senza prestare soccorso. Non solo: neanche un anno dopo era stato sorpreso al volante ubriaco e così nel 2022 gli era stata ritirata la patente. Èil29enne che nella notte di venerdì 10 marzo ha travolto e ucciso un uomo di 33che viaggiava a bordo di unelettrico. L’uomo – originario di Palermo e residente a ...

