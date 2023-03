Trasporti | odissea Bonelli sui treni per Cutro | ' Salvini si occupi delle ferrovie regionali'

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Stamattina mi stavo recando a Steccato diper partecipare alla manifestazione in ricordovittime del tragico naufragio ed è stato un viaggio nell'abbandonoitaliane". Lo scrive sui social il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. “Prendo alle ore 6.50 alla stazione di Napoli centrale il treno regionale 5577 direzione Cosenza. Dopo 20 minuti di viaggio il treno si ferma in mezzo alle campagne -racconta- perché si rompe. Rimaniamo fermi per due ore, quando arriva un treno regionale che affianca il treno rotto. Viene fatto il trasbordo con i passeggeri che saltavano dal treno e salivano sull'altro treno passando per le traversine dei binari. A quel punto si ritorna a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - OQVideo : ( Video Odissea Quotidiana ) Sciopero: mercoledì 8 marzo a rischio il trasporto pubblico -

...amiche della Capitale mi hanno trasmesso un irritato sbigottimento perché hanno vissuto una vera e propriaper raggiungere con mezzi di fortuna il posto di lavoro, dal momento i, ...Dalla provincia di Avellino si ricordava l'degli studenti del 2018, anno nel quale fin ... al caro libri, al caroe alla mancanza di tutela per gli studenti e le studentesse trans. ...... la carenza non riguarda solo i settori critici per la transizione verde, come ie la ... Burocrazia e formazioni extra, l'degli insegnanti che vogliono lavorare in altri Paesi UE ...

Trasporti: odissea Bonelli sui treni per Cutro, 'Salvini si occupi delle ... Gazzetta di Reggio

E’ la storia che nell’ultimo periodo ha colpito tutti quella di Lilli. Una “pelosetta” di tredici anni che non ha abbandonato per settimane la sua proprietaria molto malata ...Proprio nel momento in cui è più che mai vivo il dibattito su quale strada debbano prendere i trasporti sullo Stretto, non accennano a ridursi i disagi per ...