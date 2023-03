Tragica festa alcolica: si addormenta e non si sveglia più, morta ragazza di 18 anni (Di sabato 11 marzo 2023) La squadra mobile della questura di Monza sta indagando sulla morte di una ragazza di 18 anni, avvenuta lo scorso 6 marzo. La giovane era stata soccorsa in un'abitazione di Monza in stato di arresto cardiocircolatorio, priva di sensi... Leggi su europa.today (Di sabato 11 marzo 2023) La squadra mobile della questura di Monza sta indagando sulla morte di unadi 18, avvenuta lo scorso 6 marzo. La giovane era stata soccorsa in un'abitazione di Monza in stato di arresto cardiocircolatorio, priva di sensi...

