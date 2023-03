Tragedia di Cutro | il giallo del «mayday» prima del disastro | gli orari non tornano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : 'Ho trovato una pagliacciata di fare un Consiglio dei ministri a Cutro. Qui siamo di fronte a una tragedia e mi pa… - fabiochiusi : Meloni in conferenza stampa, di passaggio, dice che “le stesse persone che se la prendono con il governo” per la tr… - matteorenzi : Dalla bandiera europea alla tragedia di Cutro. L’Enews di oggi - Pravda63408081 : RT @Favollo2: #Salvini e #Meloni non hanno trovato due minuti per andare a visitare le bare della tragedia di #Cutro, però quando c'è da ca… - Livia_Morosini : La dinamica della tragedia di Cutro è chiarissima! Uno sbarco con allarme secondo tradizione sconvolto da una manov… -

Così come su tutti i campi, sarà effettuato un minuto di silenzio in memoria dellaaccaduta acosì come richiesto dal Presidente del CONI Giovanni Malagò su invito del Ministro per lo ...I centri di rimpatrio per i migranti tornano a essere prigioni Il decreto migranti varato a: Caccia "globale" agli scafisti e stretta ai permessi, disfatta di Meloni che cede al pressing ...Ma voi sapete cosa significa non poter uscire dal proprio Paese anche quando diventa una gabbia insopportabile Dopo ladinon si parla d'altro che di scafisti, la premier Giorgia Meloni ha detto che intende cercarli lungo tutto il "globo terraqueo" . Ma più che gli scafisti sono i trafficanti che ...

Cutro, i volti e le storie della tragedia Corriere della Sera

Secondo i primi accertamenti, nessuno «abbinò» l’allarme lanciato via radio nel mar Jonio alla segnalazione di Frontex ...L'idea di coinvolgere la Marina resta sul tavolo. Per Meloni uno degli obiettivi più importanti era mostrare una squadra compatta e non litigiosa ...