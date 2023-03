Traffico Roma del 11-03-2023 ore 15:30 (Di sabato 11 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molto anche il Traffico registrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari anche in tangenziale la circolazione non presenta problemi a Torpignattara è terminato il corteo da Largo Bartolomeo Perestrello diretto al largo Preneste nessun problema Quindi per la circolazione per il trasporto pubblico di zona nella zona di Villa Bonelli lavori di potatura in via della Magliana transitabile a senso unico alternato nei pressi di via Guido mi urli raccomandiamo tutte le attenzioni del caso in corso allo stadio Olimpico l’incontro di rugby Italia Galles valido per il Trofeo Sei Nazioni al termine della gara inevitabili le ripercussioni per il Traffico al della Vittoria e al ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molto anche ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari anche in tangenziale la circolazione non presenta problemi a Torpignattara è terminato il corteo da Largo Bartolomeo Perestrello diretto al largo Preneste nessun problema Quindi per la circolazione per il trasporto pubblico di zona nella zona di Villa Bonelli lavori di potatura in via della Magliana transitabile a senso unico alternato nei pressi di via Guido mi urli raccomandiamo tutte le attenzioni del caso in corso allo stadio Olimpico l’incontro di rugby Italia Galles valido per il Trofeo Sei Nazioni al termine della gara inevitabili le ripercussioni per ilal della Vittoria e al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Il tragico naufragio al largo di Crotone è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzion… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Il tragico naufragio al largo di Crotone è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzion… - TV7Benevento : **Migranti: Michel alla Meloni, 'combattere traffico, mai più tragedie terribili'** - - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1 tra Roncobilaccio e Rioveggio in viaggio verso #Roma traffico a rilento per ripristino… - muoversintoscan : ?? In #A1 tra Roncobilaccio e Rioveggio in viaggio verso #Roma traffico a rilento per ripristino urgente pavimentazi… -