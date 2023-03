Traffico Roma del 11-03-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 marzo 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto sul raccordo incidente con code sulla carreggiata esterna tra gli svincoli di via Prenestina all’uscita per la 24Teramo sempre sul raccordo a fare attenzione ad un altro incidente in carreggiata esterna con possibili rallentamenti in prossimità dell’uscita di via Pontina lavori in via di Boccea con la riduzione della sede stradale tra via ulrico Hoepli via di Selva Candida un senso unico alternato e in base all’ avanzamento dei lavori che potrebbero causare dei disagi alla circolazione i fino a una notizia che interessa il trasporto pubblico da questa mattina e per tutta la giornata di domani per i lavori sulla lineaLido rimane chiusa la trattaPorta San Paolo Cristoforo Colombo con le ultime partenze alle ore 21 da entrambi i capolinea attivato un servizio ...