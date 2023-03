Tra i protagonisti del ‘Commissario Ricciardi’ con Lino Guanciale c’è anche un attore sannita (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunedi sera, 13 marzo, a partire dalle 21,30 su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata de “Il Commissario Ricciardi 2”. La fortunata fiction ambientata nella Napoli del Ventennio fascista e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. C’è anche un po’ di Sannio in questa produzione: a parte il grande feeling tra lo scrittore partenopeo e la città capoluogo del Sannio. Difatti, uno degli attori impegnati nella fiction è Maurizio Tomaciello (44 anni) che proprio venerdì passato è tornato in città nell’ambito della presentazione dello spettacolo scritto da Renato Giordano con il titolo “Maschere d’autore”. Tomaciello nella fiction su Rai Uno, per la regia di Gianpaolo Tescari, interpreta la parte dell’avvocato Ludovico Piro. Il regista, peraltro, ha espresso grande apprezzamento per la prestazione professionale di Tomaciello. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunedi sera, 13 marzo, a partire dalle 21,30 su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata de “Il Commissario Ricciardi 2”. La fortunata fiction ambientata nella Napoli del Ventennio fascista e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. C’èun po’ di Sannio in questa produzione: a parte il grande feeling tra lo scrittore partenopeo e la città capoluogo del Sannio. Difatti, uno degli attori impegnati nella fiction è Maurizio Tomaciello (44 anni) che proprio venerdì passato è tornato in città nell’ambito della presentazione dello spettacolo scritto da Renato Giordano con il titolo “Maschere d’autore”. Tomaciello nella fiction su Rai Uno, per la regia di Gianpaolo Tescari, interpreta la parte dell’avvocato Ludovico Piro. Il regista, peraltro, ha espresso grande apprezzamento per la prestazione professionale di Tomaciello. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eneri_3113 : @vincefrancesco Una perfetta dialettica tra campo (Anto) e fuoricampo (Edo). Il campo è presenza, il fuoricampo è a… - DBenedectus : L'attore sarà ospite, insieme a Costantino Della Gherardesca, della diretta della Notte degli Oscar dagli studi Sk… - CarmeloMontana2 : RT @oggisettimanale: Sul nuovo #oggisettimanale: @ninofrassicaoff e @frankmatano, tra i protagonisti di #LOL3. Ma anche #PapaFrancesco, #Va… - anania57 : Dopo 180 giorni il protagonista deve essere in studio......Non si dice 'andiamo a teatro'. In realtà è il teatro ch… - Bluesealand_ : Il Presidente NinoCarlino esprime la solidarietà del Distretto della Pesca a Lina Stabile per le gravi intimidazion… -