Totti l' ha presa malissimo Ilary Blasi a cena con Bastian | è finita in disgrazia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Unaal ristorante avrebbe aumentato le tensioni trae Francesco. Pare infatti che la conduttrice abbia deciso di andare a mangiare, insieme al nuovo compagno, parenti e amici, nel ristorante gestito da Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici dell'ex calciatore. Proprio questo avrebbe infastidito parecchio. A rivelarlo è stato Nuccetelli in un'intervista a Fanpage. Il locale in questione è Il Tartarughino, che si trova nel centro della Capitale ed è da tempo gestito dall'ex marito di Antonella Mosetti. “Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche diche mi guadano sempre le storie. Hanno prenotato con un cognome che non conosco - ha raccontato Nuccetelli -. Non ci aspettavamo di trovarceli a. Mi è sembrata una ...