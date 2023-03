Tottenham | Conte | «Il turnover è decisivo se si vogliono vincere dei trofei»

(Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Antoniodopo la vittoria in rimonta delcontro il Nottingham per 3-1 in Premier League Dopo l’eliminazione in Champions League ilvince in campionato rimontando lo svantaggio iniziale contro il Nottingham e chiudendo 3-1. Di seguito le parole dia Sky Sport UK. «Richarlison? Ho cercato di prendere la miglior decisione, oggi ho preferito cominciare con lui per far riposare Kulusevski. Non capisco le persone che non comprendono l’importanza delle rotazioni, se hai buoni giocatori in panchina possono cambiarti la gara. Se in futuro uno vuoleservono 16-17 giocatori per fare» L'articolo proviene da Calcio News 24.

...esulta come se non avesse passato le ultime settimane a casa in convalescenza per riprendersi da un intervento chirurgico quando Son segna al 62' il terzo gol nel 3 - 1 con cui il...Tutto secondo i pronostici invece per Chelsea e: i Blues hanno vinto a Leicester per 3 - 1 grazie alle reti di Chilwell, Cururella e Kovacic, mentre la squadra di Antoniosi è ...INGHILTERRA - Vince e convince ildi Antonio: reduci dall'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Milan , gli ' Spurs ' tornano al successo nella 27esima giornata di Premier League superando 3 - 1 il ...

richiamerebbe a sé anche il centravanti nerazzurro La disfatta del Tottenham in Champions League contro il Milan lascia Antonio Conte con l’amaro in bocca, per non aver agguantato neppure in questa ...Richarlison segna e mentre esulta rabbiosamente si porta il dito sulla bocca: è un messaggio a Conte, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, ma ...