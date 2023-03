Tosca non ha dubbi: “Prestazione solida, con le nostre qualità ci salveremo” (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alin Tosca, tra i migliori in campo nella sfida contro il Como, ha analizzato la sfida del Vigorito. Le parole del difensore giallorosso al termine del match: Analisi – “E’ stata una partita dai due volti. Nel primo tempo abbiamo giocato a tratti anche bene, nel secondo siamo rimasti subito in dieci e siamo stati costretti a una Prestazione difensiva. Lì dietro abbiamo fatto anche bene, con solidità, sono felice che non abbiamo preso gol”. Difesa – “Penso che tutti cerchiamo di dare il cento per cento per la squadra perché questa è la strada giusta per la salvezza. Si tratta di un discorso di squadra, non di singoli o di reparto” Ambiente – “Voglio lavorare al massimo tutti i giorni. Da quando sono arrivato qui sento che tutti fanno questo, l’allenatore è molto bravo a tenerci sulla corda e a farci capire in che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alin, tra i migliori in campo nella sfida contro il Como, ha analizzato la sfida del Vigorito. Le parole del difensore giallorosso al termine del match: Analisi – “E’ stata una partita dai due volti. Nel primo tempo abbiamo giocato a tratti anche bene, nel secondo siamo rimasti subito in dieci e siamo stati costretti a unadifensiva. Lì dietro abbiamo fatto anche bene, con solidità, sono felice che non abbiamo preso gol”. Difesa – “Penso che tutti cerchiamo di dare il cento per cento per la squadra perché questa è la strada giusta per la salvezza. Si tratta di un discorso di squadra, non di singoli o di reparto” Ambiente – “Voglio lavorare al massimo tutti i giorni. Da quando sono arrivato qui sento che tutti fanno questo, l’allenatore è molto bravo a tenerci sulla corda e a farci capire in che ...

