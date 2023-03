Tornano cori e bandiere al “Maradona”: entusiasmo contagioso per il Napoli (Di sabato 11 marzo 2023) Tornano cori e bandiere sugli spalti dello stadio “Diego Armando Maradona”: entusiasmo contagioso per il Napoli La restrizione è durata per una partita. Le bandiere Tornano ad adornare gli spalti dello stadio “Diego Armando Maradona” per la gara tra Napoli e Atalanta. Dopo il divieto imposto dalle forze dell’ordine, nel pre-gara di Napoli-Lazio, stavolta è stato commesso un passo indietro, con i tifosi delle Curve e dei Distinti che stanno sventolando le bandiere in tutta tranquillità. Un dietrofront doveroso, considerando il fatto che contro la Lazio l’impianto di Fuorigrotta sembrava spoglio, senza vessilli colorati e neanche i cori da parte dei ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023)sugli spalti dello stadio “Diego Armando”:per ilLa restrizione è durata per una partita. Lead adornare gli spalti dello stadio “Diego Armando” per la gara trae Atalanta. Dopo il divieto imposto dalle forze dell’ordine, nel pre-gara di-Lazio, stavolta è stato commesso un passo indietro, con i tifosi delle Curve e dei Distinti che stanno sventolando lein tutta tranquillità. Un dietrofront doveroso, considerando il fatto che contro la Lazio l’impianto di Fuorigrotta sembrava spoglio, senza vessilli colorati e neanche ida parte dei ...

