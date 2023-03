Torino a Lecce per vincere, Juric vuole continuità (Di sabato 11 marzo 2023) Soltanto una volta in stagione il Torino è riuscito a vincere due gare consecutive: risale all'ottobre scorso, quando i granata superarono Udinese e Milan. "Sarebbe bello - dice Ivan Juric alla ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Soltanto una volta in stagione ilè riuscito adue gare consecutive: risale all'ottobre scorso, quando i granata superarono Udinese e Milan. "Sarebbe bello - dice Ivanalla ...

