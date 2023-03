Toglie lo smartphone al compagno di classe, lui prende a pugni. Rissa in una scuola a Treviso (Di sabato 11 marzo 2023) Ancora un episodio di violenza a scuola. Una lite scaturita da uno studente che aveva toccato lo smartphone di un altro studente ha portato alla sferrata di un pugno da parte del primo studente, accompagnato da espressioni violente che richiamavano il mondo dei film, dei videogiochi e dei social media. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 marzo 2023) Ancora un episodio di violenza a. Una lite scaturita da uno studente che aveva toccato lodi un altro studente ha portato alla sferrata di un pugno da parte del primo studente, accompagnato da espressioni violente che richiamavano il mondo dei film, dei videogiochi e dei social media. L'articolo .

