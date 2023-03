Tirreno - Adriatico tappa 7 | percorso | favoriti e orari tv - Sport - Altri Sport

(Di sabato 11 marzo 2023) Ultima frazione della Corsa dei Due Mari in quel di San Benedetto del Tronto, probabile l'arrivo in volata con Roglic che ha la vittoria in ...

Ultima frazione della Corsa dei Due Mari in quel di San Benedetto del Tronto, probabile l'arrivo in volata con Roglic che ha la vittoria in ...Lo sloveno sui muri di Osimo si impone per la terza volta di fila e ipoteca il successo finale in vista dell'epilogo di San Benedetto del ...Roglic, Roglic, Roglic. Tripletta consecutiva dello sloveno della Jumbo - Visma sul finale in salita a Osimo e la 58°è sua. Dopo i successi a Tortoreto e sul Sassotetto, Primoz Roglic gestisce alla grandissima il finale molto impegnativo della sesta tappa, Osimo stazione - Osimo, 193 km e 3000 ...

LIVE Tirreno-Adriatico, 6ª tappa: a Osimo tris di Primoz Roglic, sempre più leader! La Gazzetta dello Sport

Calato il sipario sulla sesta tappa della Tirreno-Adriatico. In programma quest’oggi la Osimo Stazione-Osimo di 193 chilometri. Era la frazione dei muri, una delle più attese e spettacolari di questa ...Tirreno-Adriatico tappa 7: percorso, favoriti e orari tv Ultima frazione della Corsa dei Due Mari in quel di San Benedetto del Tronto, probabile l’arrivo in volata con Roglic che ha la vittoria in ...