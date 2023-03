Tirreno - Adriatico oggi | tris di Roglic Ordine d' arrivo e classifica dopo la tappa 6 - Sport - Altri Sport

(Di sabato 11 marzo 2023) Lo sloveno sui muri di Osimo si impone per la terza volta di fila e ipoteca il successo finale in vista dell'epilogo di San Benedetto del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - SpazioCiclismo : La Tappa Dei Muri incorona in maniera quasi definitiva Primoz Roglic, che oggi si prende la terza vittoria consecut… - Iacoponzi09 : E poker con la classifica generale! - serieB123 : Tirreno Adriatico: Roglic vince la sesta tappa - Luxgraph : Ciclismo, Roglic vince la 6ª tappa e ipoteca la Tirreno-Adriatico -

Lo sloveno sui muri di Osimo si impone per la terza volta di fila e ipoteca il successo finale in vista dell'epilogo di San Benedetto del ...Roglic, Roglic, Roglic. Tripletta consecutiva dello sloveno della Jumbo - Visma sul finale in salita a Osimo e la 58°è sua. Dopo i successi a Tortoreto e sul Sassotetto, Primoz Roglic gestisce alla grandissima il finale molto impegnativo della sesta tappa, Osimo stazione - Osimo, 193 km e 3000 ...La tappa che si snoda sui Muri delle Marche mette con ogni probabilità il sigillo sul successo di Primoz Roglic nella, che si chiuderà domani con la passerella verso San Benedetto del Tronto. Si muovono in undici per fare la selezione, tra loro c'è Alessandro De Marchi, ma il gruppo controlla che ...

LIVE Tirreno-Adriatico, 6ª tappa: a Osimo tris di Primoz Roglic, sempre più leader! La Gazzetta dello Sport

Cambiano gli arrivi, cambia l’altimetria, ma la sesta tappa della 48ª Tirreno-Adriatico sembra la fotocopia della quinta o della quarta: Primoz Roglic vince per il terzo giorno consecutivo sui muri di ...Pogacar chiama dalla Parigi-Nizza, Roglic risponde alla Tirreno-Adriatico. Le vite parallele dei due sloveni proseguono all’insegna delle vittorie. Tadej ha trionfato nella tappa regina della corsa ...