Tirreno-Adriatico 2023 | Primoz Roglic un cannibale | terza vittoria e trionfo ipotecato

(Di sabato 11 marzo 2023) Era il suo esordio stagionale, aveva dei dubbi sulla sua condizione, non doveva pensare alla classifica generale. Eppure ha cannibalizzato ladevastante nella Corsa dei due Mari,consecutiva,finalein quel di Osimo nella spettacolare tappa dei muri. A differenza degli altri giorni, vista la conformazione del percorso, oggi c’è stata più battaglia per centrare la fuga giusta. Alla fine undici uomini sono riusciti ad andare all’attacco: Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Nikias Arndt (Bahrain-Victorious), Davide Bais (Eolo-Kometa), Mike Teunissen e Georg Zimmerman (Intermarché-Circus-Wanty), Krists Neilands (Israel-PremierTech), Casper Pedersen ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - infoitsport : Tirreno-Adriatico 2023, Presentazione Percorso e Favoriti Sesta Tappa - infoitsport : Tirreno Adriatico 2023, sesta tappa - infoitsport : Tirreno Adriatico - van Aert contro van der Poel: Roglic difende la maglia - sportface2016 : #Ciclismo #TirrenoAdriatico La classifica aggiornata dopo la sesta e penultima tappa, #Roglic rafforza la maglia az… -

La sesta tappa dellasarà quella decisiva per la classifica generale. Al comando c'è Primoz Roglic, ma i primi 16 sono racchiusi ...8' di lettura 10/03/2023 - Laarriva ad Osimo. La carovana partirà da Osimo Stazione domani, 11 marzo, alle ore 11:30. Il traguardo è previsto per le ore 16:30 in Piazza del Comune. Cinque ore durante le quali ...Dal colore rosa del Giro (a Osimo arrivò e ripartì nel 2018) all'azzurro dellache oggi parte e arriva nella città senza testa. Osimo è pronta ad abbracciare e applaudire di nuovo il ciclismo dei big. Stavolta la corsa dei due mari, 'un grande evento che per un ...

Tirreno-Adriatico - Che rischio Alaphilippe! Dice qualcosa a Valter e per poco non va a terra Eurosport IT

OSIMO - Copertina per Osimo. E un sabato da ricordare a lungo per la grande emozione che la tappa della Tirreno Adriatico ha regalato. Dopo la piogggia e la neve ai lati della strada di Sassotetto, il ...Tre su tre, Primoz Roglic fa sua la terza tappa decisiva su tre alla Tirreno Adriatico, vincendo la frazione dei muri marchigiani! La maglia azzurra, a scanso di fatti incredibili nella passerella per ...