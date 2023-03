Tirreno-Adriatico 2023 | ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi Primoz Roglic firma il tris | 6° Ciccone

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) Calato il sipario sulla sestadella. In programma quest’la Osimo Stazione-Osimo di 193 chilometri. Era la frazione dei muri, una delle più attese e spettacolari di questa edizionedella Corsa dei due Mari. Poco tempo per i corridori di respirare, dal momento che stage non ha dato tregua per le caratteristiche del percorso. Pochissima pianura per il plotone e ben cinque GPM da affrontare, in unache ricordava per caratteristiche quelle del Giro d’Italia. Protagonisti del “pedale” che hanno dovuto gestirsi per il circuito finale, percorso tre volte, con il Muro di Costa del Borgo, con oltre un chilometro di pavé al 15% di pendenza media e picchi del 22%, a far tremare le game. Ha vinto il più forte,: ...