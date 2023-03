Tirreno-Adriatico 2023 oggi: tappa Osimo Stazione-Osimo, orari, percorso, tv, streaming, favoriti (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo lo show di ieri rovinato dal vento, lo spettacolo è atteso oggi, nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico: Osimo Stazione-Osimo, di 193 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti, programma e palinsesto TV. percorso tappa DI oggi Tirreno-Adriatico 2023 È la tappa dei muri, una delle frazioni più spettacolari della Corsa dei due Mari. Di solito lo si usa per dire, ma questa volta non c’è davvero un metro di pianura. I GPM sono cinque, ma i metri di dislivello totali sono simili a quelli che si vedono in una tappa alpina del Giro d’Italia. ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo lo show di ieri rovinato dal vento, lo spettacolo è atteso, nella sestadella, di 193 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma e palinsesto TV.DIÈ ladei muri, una delle frazioni più spettacolari della Corsa dei due Mari. Di solito lo si usa per dire, ma questa volta non c’è davvero un metro di pianura. I GPM sono cinque, ma i metri di dislivello totali sono simili a quelli che si vedono in unaalpina del Giro d’Italia. ...

