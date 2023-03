Tiro con l’arco, definito il tabellone dei Campionati Assoluti (Di sabato 11 marzo 2023) La linea di Tiro della Fiera di Rimini ha ospitato oltre 380 arcieri della divisione olimpica. Le 60 frecce di qualifica tirate a 18 metri hanno assegnato i titoli di classe Ragazzi, Allievi, Juniores, Senior e Master e hanno definito anche il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre che si disputeranno domani, fino a determinare la chiusura del campionato con l’assegnazione dei titoli italiani Assoluti. Ad assicurarsi l’accesso agli ottavi di finale, realizzando i migliori 16 punteggi Assoluti, sono quasi tutti gli azzurri, che in diversi casi dovranno vedersela con atleti in forza alla Nazionale giovanile, stimolati dalla sfida con i big che potrebbe valere il tricolore. Il programma di domani prevede al mattino, a partire dalle ore 9:30, ottavi, quarti, semifinali e finali per il ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) La linea didella Fiera di Rimini ha ospitato oltre 380 arcieri della divisione olimpica. Le 60 frecce di qualifica tirate a 18 metri hanno assegnato i titoli di classe Ragazzi, Allievi, Juniores, Senior e Master e hannoanche ildegli scontri diretti individuali e a squadre che si disputeranno domani, fino a determinare la chiusura del campionato con l’assegnazione dei titoli italiani. Ad assicurarsi l’accesso agli ottavi di finale, realizzando i migliori 16 punteggi, sono quasi tutti gli azzurri, che in diversi casi dovranno vedersela con atleti in forza alla Nazionale giovanile, stimolati dalla sfida con i big che potrebbe valere il tricolore. Il programma di domani prevede al mattino, a partire dalle ore 9:30, ottavi, quarti, semifinali e finali per il ...

