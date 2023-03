Tiro a volo, Coppa del Mondo Doha 2023: Rossi e Stanco out in semifinale nel trap femminile (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo i successi nello skeet l’Italia non riesce a prendersi delle gioie anche nelle prove trap in quel di Doha, tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo 2023. Nella gara femminile Silvana Stanco e Jessica Rossi erano riuscite ad accere alle semifinali rispettivamente con il primo e terzo punteggio di qualificazione. Purtroppo nessuna delle due azzurre, capitate nella stessa semi, è riuscita a conquistare il Medal Match, arrendendosi alla slovacca Rehak Stefecekova e alla statunitense Gough. Nella prova maschile nessuno dei nostri rappresentanti è riuscito a superare indenne i piattelli di qualificazione. Daniele Resca è stato eliminato allo shooting-off e chiude in 21esima posizione. Molto più indietro Valerio ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo i successi nello skeet l’Italia non riesce a prendersi delle gioie anche nelle provein quel di, tappa delladeldi. Nella garaSilvanae Jessicaerano riuscite ad accere alle semifinali rispettivamente con il primo e terzo punteggio di qualificazione. Purtroppo nessuna delle due azzurre, capitate nella stessa semi, è riuscita a conquistare il Medal Match, arrendendosi alla slovacca Rehak Stefecekova e alla statunitense Gough. Nella prova maschile nessuno dei nostri rappresentanti è riuscito a superare indenne i piattelli di qualificazione. Daniele Resca è stato eliminato allo shooting-off e chiude in 21esima posizione. Molto più indietro Valerio ...

