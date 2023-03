Tiro a volo, Coppa del Mondo Doha 2023: il turco Tuzun si aggiudica il trap maschile. Italiani lontani dai migliori (Di sabato 11 marzo 2023) La Turchia piazza il colpo nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar. Il merito è di Oguzhan Tuzun che si è aggiudicato il concorso individuale maschile di trap al termine di una finalissima vinta con pieno merito: 33 piattelli rotti su 35, in un percorso senza rivali o quasi. Al secondo posto infatti è arrivato – attardato – l’esperto inglese Matthew John Coward-Holley, a quota 30/35, in un podio completato dall’indiano Prithviraj Tondaiman, terzo a quota 20/25, capace di precedere il kuwaitiano Naser Meqlad (13/15). In casa Italia nessuna notizia positiva. Daniele Resca, che era entrato nel maxi shoot-off per provare ad ottenere l’ottavo e ultimo posto per ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) La Turchia piazza il colpo nella seconda tappa delladeldi, in corso di svolgimento a, in Qatar. Il merito è di Oguzhanche si èto il concorso individualedial termine di una finalissima vinta con pieno merito: 33 piattelli rotti su 35, in un percorso senza rivali o quasi. Al secondo posto infatti è arrivato – attardato – l’esperto inglese Matthew John Coward-Holley, a quota 30/35, in un podio completato dall’indiano Prithviraj Tondaiman, terzo a quota 20/25, capace di precedere il kuwaitiano Naser Meqlad (13/15). In casa Italia nessuna notizia positiva. Daniele Resca, che era entrato nel maxi shoot-off per provare ad ottenere l’ottavo e ultimo posto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : TRE PODI AL VOLO ?? Debutto vincente dell'Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha (Qatar)! Nella prova di… - AntonioDiVuolo : Caro Maestro dei Maestri lasci un vuoto incolmabile in tutti noi. Un’altra icona del Tiro a Volo è volata in cielo.… - ottopagine : Tiro a volo, Coppa del Mondo: nel Trap la Stanco si ferma in semifinale - sportface2016 : #TiroAVolo | #Rossi e #Stanco out in semifinale nel trap femminile - fabio33090488 : @realvarriale Gne gne gne...leggi leggi. Tiro al volo al sette?????? -