Tiro a segno, Europei Tallinn dieci metri 2023: Ulbrich oro nella carabina maschile, Sollazzo ottavo (Di sabato 11 marzo 2023) E’ il tedesco Maximilian Ulbrich a conquistare la medaglia d’oro nella carabina maschile agli Europei di Tiro a segno dieci metri di Tallinn 2023. In Estonia arriva il gradino più alto del podio per Ulbrich, capace di battere 16-12 nel gold medal match lo slovacco Patrick Jany nella gara che assegnava due pass olimpici per Parigi 2024 ai paesi dei primi due classificati. I due finalisti avevano sbaragliato la concorrenza nel ranking match a otto, tra questi presenti l’austriaco Alexander Schmirl, l’israeliano Sergey Richter, l’altro tedesco Maximiliano Dallinger, il ceco Frantisek Smetana, il croato Miran Maricic e anche il nostro Danilo Dennis ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) E’ il tedesco Maximiliana conquistare la medaglia d’oroaglididi. In Estonia arriva il gradino più alto del podio per, capace di battere 16-12 nel gold medal match lo slovacco Patrick Janygara che assegnava due pass olimpici per Parigi 2024 ai paesi dei primi due classificati. I due finalisti avevano sbaragliato la concorrenza nel ranking match a otto, tra questi presenti l’austriaco Alexander Schmirl, l’israeliano Sergey Richter, l’altro tedesco Maximiliano Dallinger, il ceco Frantisek Smetana, il croato Miran Maricic e anche il nostro Danilo Dennis ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a… - Coninews : A segno un altro azzurro! ?????? Paolo Monna si è messo al collo la medaglia di bronzo nella pistola ad aria compress… - Coninews : Italia d'argento a Tallinn!?????? Agli Europei 10 metri di tiro a segno, Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini c… - sportface2016 : #Tiro a segno, a #Tallinn Ulbrich oro nella carabina: #Sollazzo ottavo - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Italia d'argento a Tallinn!?????? Agli Europei 10 metri di tiro a segno, Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini conquistano… -