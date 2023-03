Tiro a segno, Europei Tallinn 10 metri 2023: Duestad oro nella carabina femminile, azzurre lontane (Di sabato 11 marzo 2023) E’ la norvegese Jeanette Hegg Duestad a conquistare la medaglia d’oro nella carabina femminile agli Europei di Tiro a segno 10 metri di Tallinn 2023. In Estonia, nella finale contro la britannica Seonaid Mcintosh finisce 16-10 e così l’argento va all’inglese. Alle prime due classificate era riservato il pass olimpico per Parigi 2024. Ad approdare tra le migliori otto, invece, anche la tedesca Anna Janssen, la finlandese Emmi Hyrkas, la serba Teodora Vukojevic, la norvegese Jenny Stene, la svizzera Chiara Leone e la rumena Roxana Sidi. Purtroppo, molto indietro le italiane presenti in questa competizione, tutte fuori nelle qualificazioni. Sofia Ceccarello è trentaduesima col punteggio di 626.2, Barbara ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) E’ la norvegese Jeanette Hegga conquistare la medaglia d’oroaglidi10di. In Estonia,finale contro la britannica Seonaid Mcintosh finisce 16-10 e così l’argento va all’inglese. Alle prime due classificate era riservato il pass olimpico per Parigi 2024. Ad approdare tra le migliori otto, invece, anche la tedesca Anna Janssen, la finlandese Emmi Hyrkas, la serba Teodora Vukojevic, la norvegese Jenny Stene, la svizzera Chiara Leone e la rumena Roxana Sidi. Purtroppo, molto indietro le italiane presenti in questa competizione, tutte fuori nelle qualificazioni. Sofia Ceccarello è trentaduesima col punteggio di 626.2, Barbara ...

