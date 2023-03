Tiro a segno, Europei Tallin 2023: splendido argento per Giancamilli e Maldini nella pistola mista 10m (Di sabato 11 marzo 2023) L’Italia continua a brillare ai Campionati Europei 2023 di Tiro a segno di Tallinn. La coppia azzurra formata da Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella pistola mista 10 metri, venendo sconfitta soltanto nel gold medal match per 17-9 dal duo serbo formato da Zorana Arunovic e Damir Mikec. Terzo gradino del podio per i turchi Sevval Ilayda Tarhan-Yusuf Dikec e i francesi Camille Jedrzejewsky-Florian Fouquet, che nei due incontri valevoli per bronzo hanno battuto rispettivamente la coppia della Repubblica Ceca (16-4) e quella della Germania (17-11). La squadra italiana, dunque, porta a casa la sua terza medaglia dopo i bronzi di ieri vinti da ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) L’Italia continua a brillare ai Campionatididin. La coppia azzurra formata da Chiarae Federico Niloha conquistato una splendida medaglia d’10 metri, venendo sconfitta soltanto nel gold medal match per 17-9 dal duo serbo formato da Zorana Arunovic e Damir Mikec. Terzo gradino del podio per i turchi Sevval Ilayda Tarhan-Yusuf Dikec e i francesi Camille Jedrzejewsky-Florian Fouquet, che nei due incontri valevoli per bronzo hanno battuto rispettivamente la coppia della Repubblica Ceca (16-4) e quella della Germania (17-11). La squadra italiana, dunque, porta a casa la sua terza medaglia dopo i bronzi di ieri vinti da ...

