Tiro a segno: Europei, Giancamilli e Maldini argento nella pistola mista a Tallinn

Tallinn, 11 mar. - (Adnkronos) - Dopo i due bronzi ottenuti nella giornata di ieri, l'Italia può festeggiare un'altra medaglia agli Europei 10 metri di Tiro a segno in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini hanno vinto la medaglia d'argento nella pistola mista. Il team azzurro, autore del secondo miglior punteggio nelle qualificazioni, nel gold medal match si è dovuto arrendere con lo score di 17-9 di fronte al duo serbo composto da Zorana Arunovic e Damir Mikec. Terzo posto per la Turchia di Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec e per la Francia di Camille Jedrzejewsky e Florian Fouquet, che nei due bronze medal match hanno battuto ...

