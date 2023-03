Tiro a segno, Europei 10 metri Tallinn 2023: nella carabina maschile ottavo posto per Danilo Dennis Sollazzo. Pass olimpici per Germania e Slovacchia (Di sabato 11 marzo 2023) Terza ed ultima finale di giornata della categoria senior a Tallinn, in Estonia, agli Europei 10 metri 2023 di Tiro a segno, la seconda con Pass olimpici in palio: nella carabina maschile conquistano il biglietto per Parigi 2024 Germania e Slovacchia. Per l’Italia c’è l’ottavo posto di Danilo Dennis Sollazzo. Nel Gold Medal Match l’oro va al tedesco Maximilian Ulbrich, che piega la resistenza dello slovacco Patrik Jany, battuto col punteggio di 16-12. Entrambi possono però fare festa per la conquista del Pass olimpico non nominale. Nel Ranking Match, oltre ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Terza ed ultima finale di giornata della categoria senior a, in Estonia, agli10di, la seconda conin palio:conquistano il biglietto per Parigi 2024. Per l’Italia c’è l’di. Nel Gold Medal Match l’oro va al tedesco Maximilian Ulbrich, che piega la resistenza dello slovacco Patrik Jany, battuto col punteggio di 16-12. Entrambi possono però fare festa per la conquista delolimpico non nominale. Nel Ranking Match, oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a… - Coninews : A segno un altro azzurro! ?????? Paolo Monna si è messo al collo la medaglia di bronzo nella pistola ad aria compress… - Coninews : Italia d'argento a Tallinn!?????? Agli Europei 10 metri di tiro a segno, Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini c… - sportface2016 : #Tiro a segno, a #Tallinn Ulbrich oro nella carabina: #Sollazzo ottavo - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Italia d'argento a Tallinn!?????? Agli Europei 10 metri di tiro a segno, Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini conquistano… -