Tiro a segno, Europei 10 metri Tallinn 2023: nella carabina femminile pass olimpici per Norvegia e Gran Bretagna. Oro a Jeanette Hegg Duestad (Di sabato 11 marzo 2023) Seconda finale di giornata della categoria senior a Tallinn, in Estonia, agli Europei 10 metri 2023 di Tiro a segno, la prima con pass olimpici in palio: nella carabina femminile conquistano il biglietto per Parigi 2024 Norvegia e Gran Bretagna. Italia fuori dalle migliori otto. Nel Gold Medal Match l’oro va alla norvegese Jeanette Hegg Duestad, che piega la resistenza della britannica Seonaid McIntosh, battuta col punteggio di 16-10. Entrambe possono però fare festa per la conquista del pass olimpico non nominale. Nel Ranking Match, oltre all’assegnazione dei pass ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Seconda finale di giornata della categoria senior a, in Estonia, agli10di, la prima conin palio:conquistano il biglietto per Parigi 2024. Italia fuori dalle migliori otto. Nel Gold Medal Match l’oro va alla norvegese Jeanette, che piega la resistenza della britannica Seonaid McIntosh, battuta col punteggio di 16-10. Entrambe possono però fare festa per la conquista delolimpico non nominale. Nel Ranking Match, oltre all’assegnazione dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a… - lattuga99 : Medaglia d'Argento per Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini nella pistola mista agli Europei di tiro a segno… - xspidermommy : RT @Coninews: Italia d'argento a Tallinn!?????? Agli Europei 10 metri di tiro a segno, Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini conquistano… - sportface2016 : #Tiro a segno, Europei #Tallin 2023: splendido argento per #Giancamilli e #Maldini nella pistola mista 10m - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Italia d'argento a Tallinn!?????? Agli Europei 10 metri di tiro a segno, Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini conquistano… -