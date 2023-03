Tiro a segno, Europei 10 metri Tallinn 2023: argento di Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini nella pistola mista! (Di sabato 11 marzo 2023) Prima finale di giornata della categoria senior a Tallinn, in Estonia, agli Europei 10 metri 2023 di Tiro a segno e prima medaglia per l’Italia: nella specialità olimpica della pistola mista arriva l’argento per Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini. Oro alla Serbia, bronzi per Turchia e Francia. nella finale per l’oro Serbia 1 di Zorana Arunovic e Damir Mikec supera Italia 2 di Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini col punteggio di 17-9. Esiti netti anche nelle due finali per il bronzo: nella prima la Turchia di Sevval ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Prima finale di giornata della categoria senior a, in Estonia, agli10die prima medaglia per l’Italia:specialità olimpica dellamista arriva l’per. Oro alla Serbia, bronzi per Turchia e Francia.finale per l’oro Serbia 1 di Zorana Arunovic e Damir Mikec supera Italia 2 dicol punteggio di 17-9. Esiti netti anche nelle due finali per il bronzo:prima la Turchia di Sevval ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a… - Coninews : A segno un altro azzurro! ?????? Paolo Monna si è messo al collo la medaglia di bronzo nella pistola ad aria compress… - Dino2760 : RT @Coninews: Italia d'argento a Tallinn!?????? Agli Europei 10 metri di tiro a segno, Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini conquistano… - Dome689 : RT @Coninews: Italia d'argento a Tallinn!?????? Agli Europei 10 metri di tiro a segno, Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini conquistano… - Coninews : Italia d'argento a Tallinn!?????? Agli Europei 10 metri di tiro a segno, Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini c… -