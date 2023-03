Tina Cipollari è rifatta? Le parole dell’opinionista di Uomini e Donne e le immagini – VIDEO (Di sabato 11 marzo 2023) Tina Cipollari è rifatta o no? Cosa sappiamo del tanto dibattuot tema e cosa dice in merito la vamp di Uomini e Donne. Tina Cipollari, nota opinionista televisiva e storica opinionista di Uomini e Donne, è stata al centro delle attenzioni dei media negli ultimi anni per i suoi (presunti) ritocchini chirurgici. La realtà è che è difficile capire se effettivamente la grande protagonista dal dating show di Canale 5 si sia davvero rifatta. In un’intervista rilasciata a Chi, riportata sul web, la vamp del dating show avrebbe ammesso di aver ritoccato solamente le labbra per renderle più carnose e sensuali. Anche secondo il tg satirico Striscia la Notizia, il quale ha dedicato alla nota opinionista una puntata della sua ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 11 marzo 2023)o no? Cosa sappiamo del tanto dibattuot tema e cosa dice in merito la vamp di, nota opinionista televisiva e storica opinionista di, è stata al centro delle attenzioni dei media negli ultimi anni per i suoi (presunti) ritocchini chirurgici. La realtà è che è difficile capire se effettivamente la grande protagonista dal dating show di Canale 5 si sia davvero. In un’intervista rilasciata a Chi, riportata sul web, la vamp del dating show avrebbe ammesso di aver ritoccato solamente le labbra per renderle più carnose e sensuali. Anche secondo il tg satirico Striscia la Notizia, il quale ha dedicato alla nota opinionista una puntata della sua ...

