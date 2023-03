Tim, la stagione delle offerte sempre più in bilico Idea take private: opa sull'azienda e delisting (Di sabato 11 marzo 2023) "take private". È questo l'Idea che rimbalza nelle diverse stanze dei bottoni quando si parla di Tim. Che cos'è il take private? Si tratta dell'acquisto delle azioni di una società quotata in Borsa da parte di un fondo di private equity o da una pluralità di soggetti. E questa soluzione inizia a prendere corpo perché appare evidente che ormai si sia arrivati a una situazione di muro contro muro e di veti incrociati. Cdp ha fatto un'offerta che valuta la rete 18 miliardi ma con un minore peso di Fibercop (la rete secondaria che dalla "cabina" in strada arriva nelle case degli italiani). Kkr ne ha messi due in più sul piatto ma contando FIbercop come se valesse 10 miliardi (contro i 6 di Cassa Depositi e Prestiti). Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 marzo 2023) "". È questo l'che rimbalza nelle diverse stanze dei bottoni quando si parla di Tim. Che cos'è il? Si tratta dell'acquistoazioni di una società quotata in Borsa da parte di un fondo diequity o da una pluralità di soggetti. E questa soluzione inizia a prendere corpo perché appare evidente che ormai si sia arrivati a una situazione di muro contro muro e di veti incrociati. Cdp ha fatto un'offerta che valuta la rete 18 miliardi ma con un minore peso di Fibercop (la rete secondaria che dalla "cabina" in strada arriva nelle case degli italiani). Kkr ne ha messi due in più sul piatto ma contando FIbercop come se valesse 10 miliardi (contro i 6 di Cassa Depositi e Prestiti). Segui su affaritaliani.it

