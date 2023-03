Tifosi Eintracht presenti a Napoli: biglietti in vednita, Tar sospende il divieto di trasferta (Di sabato 11 marzo 2023) Il Tar sospende il divieto di trasferta per i Tifosi che provengono dalla Germania, biglietti in vendita per i Tifosi Eintracht Francoforte in vista della sfida col Napoli. Clamoroso colpo di scena per la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Il Tar ha dato il via libera alla vendita dei biglietti per i Tifosi residente in Germania. La trasferta era stata vietata dal Viminale, ma il club tedesco ha inoltrato un ricorso ed il Tar ha dato parere favorevole alla sospensiva. Napoli-Eintracht Francoforte: la decisione del Tar sui biglietti La decisione del Ministero dell’Interno del governo italiano ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Il Tarildiper iche provengono dalla Germania,in vendita per iFrancoforte in vista della sfida col. Clamoroso colpo di scena per la sfida di Champions League traedFrancoforte. Il Tar ha dato il via libera alla vendita deiper iresidente in Germania. Laera stata vietata dal Viminale, ma il club tedesco ha inoltrato un ricorso ed il Tar ha dato parere favorevole alla sospensiva.Francoforte: la decisione del Tar suiLa decisione del Ministero dell’Interno del governo italiano ...

