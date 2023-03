Tifosi dell’Eintracht a Napoli | gli azzurri prendono posizione | il comunicato fa discutere!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 marzo 2023) Continuano le polemiche attorno alla sfida tra–Eintracht Francoforte, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il polverone nato a seguito del divieto di accesso al “Maradona” per itedeschi, sancito dalla Prefettura di, non sembra volgere al termine. In giornata il TAR ha annullato la sentenza, permettendo di fatto la trasferta ai sostenitori. Una decisione non condivisa non solo dalla Prefettura partenopea (previsto un nuovo ricorso da parte dell’organo amministrativo), ma anche dalla società azzurra, che tramite unha espresso la propria preoccupazione.-Eintracht FrancoforteEintracht-Eintracht, il ...