Tifosi dell’Eintracht a Napoli: ancora ferma la vendita dei biglietti. La polizia: Pronti a chiedere i danni (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli non ha ancora rimesso in vendita i biglietti per i Tifosi tedeschi per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht di mercoledì. Lo si apprende da fonti del club azzurro, che non ha ancora ricevuto una comunicazione ufficiale della decisione del Tar della Campania che ha accolto il ricorso del club tedesco contro il divieto di vendita dei biglietti emanato dalla prefettura di Napoli. La decisione del Tar, si sottolinea dal Napoli, sarebbe in teoria appellabile al Consiglio di Stato da parte della prefettura, motivo per il quale il club partenopeo attende prima di rimettere in vendita i 2.600 biglietti per il settore ospiti. “La sentenza del Tar Campania che ha annullato il divieto di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli non harimesso inper itedeschi per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht di mercoledì. Lo si apprende da fonti del club azzurro, che non haricevuto una comunicazione ufficiale della decisione del Tar della Campania che ha accolto il ricorso del club tedesco contro il divieto dideiemanato dalla prefettura di Napoli. La decisione del Tar, si sottolinea dal Napoli, sarebbe in teoria appellabile al Consiglio di Stato da parte della prefettura, motivo per il quale il club partenopeo attende prima di rimettere ini 2.600per il settore ospiti. “La sentenza del Tar Campania che ha annullato il divieto di ...

