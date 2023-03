Tifosi dell’Eintracht a Napoli | accolto il ricorso tedesco Cosa succede ora

(Di sabato 11 marzo 2023) In attesa che mercoledì 15 marzo alle 21.00 allo stadio Maradona diinizi la gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i padroni di casa e l’Eintracht Francoforte, si sta già giocando la partita per capire se itedeschi potranno assistere o meno al match. Il Ministero dell’Interno aveva infatti vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Germania, di fatto precludendo la trasferta aai. Durante la gara di andata c’erano stati momenti di tensione tra le due tifoserie e nella città tedesca erano stati affissi adesivi offensivi nei confronti dei supporter napoletani. Nella giornata di oggi, sabato 11 marzo, però, il Tar della Campania haildel club di Francoforte considerando ...

...della Campania ha accolto il ricorso presentato dall'...i settori dello stadio" negando così la trasferta dei suoi...individuati e bloccati con l'intervento tempestivo delle forze'...Comincia l'organizzazione. IFrancoforte non vogliono perdere la trasferta a Napoli per il ritorno degli ottavi di Champions League. La possibilità che possano spostarsi in Italia in realtà non è ancora ...Su Twitter alcuni utenti stanno già cercando escamotage eventuali per assistere comunque alla partita: 'Isi faranno comprare biglietti da quelli'Atalanta'. Fra i ...