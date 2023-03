The World is a Vampire

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 marzo 2023) Avevamo lasciato la NWA il mese scorso a Nuff Said, con un po di domande: ora, a Marzo, abbiamo avuto un po di risposte. Tyrus funziona Incredibilmente, devo dire che il regno da NWAChampion di Tyrus sta funzionando. Non ho nascosto le perplessità sulla conquista del titolo a suo tempo, ma devo dire che, grazie anche all’avere a fianco Austin Idol e la sua scuderia, sta funzionando bene, dimostrandosi un campione credibile, mostrando, purtroppo, ancora una volta, come i regni di Murdoch siano stati incolore, escludendo la prima run che lo portò al primo titolo. Il personaggio funziona, sa farsi odiare, ha una buona mimica, per ora sta svolgendo bene il suo compito. Anche nell’evento AAA/NWA di Marzo in Messico, ha saputo rendersi molto credibile persino con Daga, un avversario che, sul piano atletico e lottato, è sicuramente superiore ...